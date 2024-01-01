Tanzanya şilininden Namibya dolarına

Reel döviz kuru ile TZS → NAD çevirin

1.000 tzs
7,46 nad

1.00000 TZS = 0.00746 NAD

00:10 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8550851.0771589.41431.450651.651440.9479818.3609
1 GBP1.1694711.25975104.5721.696571.931391.1086421.4734
1 USD0.928350.793808183.01011.346751.533150.8800517.0458
1 INR0.01118390.009562790.012046710.01622390.01846950.01060170.205346

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Tanzanya şilininden Namibya dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak TZS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NAD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut TZS → NAD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Tanzanya Şilini / Namibya Doları
1 TZS0.00746 NAD
5 TZS0.03731 NAD
10 TZS0.07461 NAD
20 TZS0.14922 NAD
50 TZS0.37306 NAD
100 TZS0.74611 NAD
250 TZS1.86528 NAD
500 TZS3.73055 NAD
1000 TZS7.46111 NAD
2000 TZS14.92222 NAD
5000 TZS37.30555 NAD
10000 TZS74.61110 NAD
Çevrim kurları Namibya Doları / Tanzanya Şilini
1 NAD134.02800 TZS
5 NAD670.14000 TZS
10 NAD1340.28000 TZS
20 NAD2680.56000 TZS
50 NAD6701.40000 TZS
100 NAD13402.80000 TZS
250 NAD33507.00000 TZS
500 NAD67014.00000 TZS
1000 NAD134028.00000 TZS
2000 NAD268056.00000 TZS
5000 NAD670140.00000 TZS
10000 NAD1340280.00000 TZS