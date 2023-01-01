50 Tanzanya şilininden Makau patacasına
Reel döviz kuru ile TZS → MOP çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Tanzanya şilininden Makau patacasına para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak TZS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MOP seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut TZS → MOP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Makau Patakası / Tanzanya Şilini
|1 MOP
|311.02900 TZS
|5 MOP
|1555.14500 TZS
|10 MOP
|3110.29000 TZS
|20 MOP
|6220.58000 TZS
|50 MOP
|15551.45000 TZS
|100 MOP
|31102.90000 TZS
|250 MOP
|77757.25000 TZS
|500 MOP
|155514.50000 TZS
|1000 MOP
|311029.00000 TZS
|2000 MOP
|622058.00000 TZS
|5000 MOP
|1555145.00000 TZS
|10000 MOP
|3110290.00000 TZS