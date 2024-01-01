Yeni Tayvan dolarından Papua Yeni Gine kinasına

Reel döviz kuru ile TWD → PGK çevirin

1.000 twd
119,43 pgk

1.00000 TWD = 0.11943 PGK

23:57 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855111.077489.43381.450721.651060.94791518.3625
1 GBP1.1694411.25995104.5871.696521.930811.1085321.4737
1 USD0.928150.793682183.00891.34651.532450.8798517.0433
1 INR0.01118150.009561410.012046910.01622120.01846130.01059950.205319

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Yeni Tayvan dolarından Papua Yeni Gine kinasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak TWD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PGK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut TWD → PGK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Yeni Tayvan doları için en iyi döviz çiftleri

TWD → USD

TWD → SGD

TWD → GBP

TWD → CAD

TWD → AUD

TWD → HKD

TWD → JPY

TWD → EUR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Yeni Tayvan Doları / Papua Yeni Gine Kinası
1 TWD0.11943 PGK
5 TWD0.59713 PGK
10 TWD1.19427 PGK
20 TWD2.38854 PGK
50 TWD5.97135 PGK
100 TWD11.94270 PGK
250 TWD29.85675 PGK
500 TWD59.71350 PGK
1000 TWD119.42700 PGK
2000 TWD238.85400 PGK
5000 TWD597.13500 PGK
10000 TWD1194.27000 PGK
Çevrim kurları Papua Yeni Gine Kinası / Yeni Tayvan Doları
1 PGK8.37332 TWD
5 PGK41.86660 TWD
10 PGK83.73320 TWD
20 PGK167.46640 TWD
50 PGK418.66600 TWD
100 PGK837.33200 TWD
250 PGK2093.33000 TWD
500 PGK4186.66000 TWD
1000 PGK8373.32000 TWD
2000 PGK16746.64000 TWD
5000 PGK41866.60000 TWD
10000 PGK83733.20000 TWD