bin Yeni Tayvan dolarından Papua Yeni Gine kinasına

Reel döviz kuru ile TWD → PGK çevirin

1000 twd
113.18 pgk

1.00000 TWD = 0.11318 PGK

20:58 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Uluslararası online alışverişin daha ucuz yolu

TWD → PGK çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 TWD → 0 PGK
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.057587.80951.435931.643740.9674518.4173
1GBP1.154211.2204101.3361.657121.896951.1166321.2544
1USD0.94560.819403183.0351.357851.554360.9149517.4159
1INR0.01138830.009868170.012043110.01635270.01871940.01101880.209742

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Yeni Tayvan dolarından Papua Yeni Gine kinasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak TWD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PGK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut TWD → PGK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Yeni Tayvan doları

TWD → USD

TWD → SGD

TWD → GBP

TWD → CAD

TWD → AUD

TWD → HKD

TWD → JPY

TWD → EUR

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin
plane
Çevrim kurları Yeni Tayvan Doları / Papua Yeni Gine Kinası
1 TWD0.11318 PGK
5 TWD0.56590 PGK
10 TWD1.13181 PGK
20 TWD2.26362 PGK
50 TWD5.65905 PGK
100 TWD11.31810 PGK
250 TWD28.29525 PGK
500 TWD56.59050 PGK
1000 TWD113.18100 PGK
2000 TWD226.36200 PGK
5000 TWD565.90500 PGK
10000 TWD1131.81000 PGK
Çevrim kurları Papua Yeni Gine Kinası / Yeni Tayvan Doları
1 PGK8.83540 TWD
5 PGK44.17700 TWD
10 PGK88.35400 TWD
20 PGK176.70800 TWD
50 PGK441.77000 TWD
100 PGK883.54000 TWD
250 PGK2208.85000 TWD
500 PGK4417.70000 TWD
1000 PGK8835.40000 TWD
2000 PGK17670.80000 TWD
5000 PGK44177.00000 TWD
10000 PGK88354.00000 TWD