500 Yeni Tayvan dolarından Moldova leyine

Reel döviz kuru ile TWD → MDL çevirin

500 twd
282.21 mdl

1.00000 TWD = 0.56441 MDL

20:58 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

TWD → MDL çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 TWD → 0 MDL
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.057587.80951.435931.643740.9674518.4173
1GBP1.154211.2204101.3361.657121.896951.1166321.2544
1USD0.94560.819403183.0351.357851.554360.9149517.4159
1INR0.01138830.009868170.012043110.01635270.01871940.01101880.209742

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Yeni Tayvan dolarından Moldova leyine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak TWD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MDL seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut TWD → MDL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Yeni Tayvan doları

TWD → USD

TWD → SGD

TWD → GBP

TWD → CAD

TWD → AUD

TWD → HKD

TWD → JPY

TWD → EUR

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin
plane
Çevrim kurları Yeni Tayvan Doları / Moldova Leyi
1 TWD0.56441 MDL
5 TWD2.82205 MDL
10 TWD5.64411 MDL
20 TWD11.28822 MDL
50 TWD28.22055 MDL
100 TWD56.44110 MDL
250 TWD141.10275 MDL
500 TWD282.20550 MDL
1000 TWD564.41100 MDL
2000 TWD1128.82200 MDL
5000 TWD2822.05500 MDL
10000 TWD5644.11000 MDL
Çevrim kurları Moldova Leyi / Yeni Tayvan Doları
1 MDL1.77176 TWD
5 MDL8.85880 TWD
10 MDL17.71760 TWD
20 MDL35.43520 TWD
50 MDL88.58800 TWD
100 MDL177.17600 TWD
250 MDL442.94000 TWD
500 MDL885.88000 TWD
1000 MDL1771.76000 TWD
2000 MDL3543.52000 TWD
5000 MDL8858.80000 TWD
10000 MDL17717.60000 TWD