20 Moldova leyinden Yeni Tayvan dolarına

Reel döviz kuru ile MDL → TWD çevirin

20 mdl
37,16 twd

1,000L MDL = 1,858NT$ TWD

13:02 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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MDL → TWD çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 MDL → TWDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek1,86491,8649
Düşük1,82051,8112
Ortalama1,84471,8341
Değişim1.41%1.35%
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1 MDL → TWD istatistikleri

MDL → TWD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 1,8649, en düşük 1,8205 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 1,8447 oldu. MDL → TWD kurundaki değişiklik 1.41 değerindeydi.

MDL → TWD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 1,8649, en düşük 1,8112 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 1,8341 oldu. MDL → TWD kurundaki değişiklik 1.35 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDGBPZARCADAUDINRNZDSGD
1 USD10,78418,2341,3861,53683,7651,6791,337
1 GBP1,275123,2511,7671,959106,8132,1411,705
1 ZAR0,0550,04310,0760,0844,5940,0920,073
1 CAD0,7210,56613,15611,10960,4351,2110,965

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Moldova leyinden Yeni Tayvan dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MDL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TWD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MDL → TWD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Moldova leyi için en iyi döviz çiftleri

MDL → USD

MDL → GBP

MDL → ZAR

MDL → CAD

MDL → AUD

MDL → INR

MDL → NZD

MDL → SGD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Moldova Leyi / Yeni Tayvan Doları
1 MDL1,85821 TWD
5 MDL9,29105 TWD
10 MDL18,58210 TWD
20 MDL37,16420 TWD
50 MDL92,91050 TWD
100 MDL185,82100 TWD
250 MDL464,55250 TWD
500 MDL929,10500 TWD
1000 MDL1.858,21000 TWD
2000 MDL3.716,42000 TWD
5000 MDL9.291,05000 TWD
10000 MDL18.582,10000 TWD
Çevrim kurları Yeni Tayvan Doları / Moldova Leyi
1 TWD0,53815 MDL
5 TWD2,69076 MDL
10 TWD5,38152 MDL
20 TWD10,76304 MDL
50 TWD26,90760 MDL
100 TWD53,81520 MDL
250 TWD134,53800 MDL
500 TWD269,07600 MDL
1000 TWD538,15200 MDL
2000 TWD1.076,30400 MDL
5000 TWD2.690,76000 MDL
10000 TWD5.381,52000 MDL