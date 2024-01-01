Svaziland lilangenisinden Tanzanya şilinine

Reel döviz kuru ile SZL → TZS çevirin

1.000 szl
134.038 tzs

1.00000 SZL = 134.03800 TZS

21:59 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.854971.0772589.4051.450521.650960.9479118.3592
1 GBP1.1696311.26104.5721.696591.931031.1087121.4738
1 USD0.928250.793651182.99371.34651.532570.8799517.0427
1 INR0.01118510.009562780.012049110.01622410.01846610.01060260.205349

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Svaziland lilangenisinden Tanzanya şilinine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SZL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TZS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SZL → TZS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Svaziland lilangenisi için en iyi döviz çiftleri

SZL → EUR

SZL → SGD

SZL → USD

SZL → AUD

SZL → CAD

SZL → GBP

SZL → INR

SZL → ZAR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Svaziland Lilangenisi / Tanzanya Şilini
1 SZL134.03800 TZS
5 SZL670.19000 TZS
10 SZL1340.38000 TZS
20 SZL2680.76000 TZS
50 SZL6701.90000 TZS
100 SZL13403.80000 TZS
250 SZL33509.50000 TZS
500 SZL67019.00000 TZS
1000 SZL134038.00000 TZS
2000 SZL268076.00000 TZS
5000 SZL670190.00000 TZS
10000 SZL1340380.00000 TZS
Çevrim kurları Tanzanya Şilini / Svaziland Lilangenisi
1 TZS0.00746 SZL
5 TZS0.03730 SZL
10 TZS0.07461 SZL
20 TZS0.14921 SZL
50 TZS0.37303 SZL
100 TZS0.74606 SZL
250 TZS1.86514 SZL
500 TZS3.73028 SZL
1000 TZS7.46056 SZL
2000 TZS14.92112 SZL
5000 TZS37.30280 SZL
10000 TZS74.60560 SZL