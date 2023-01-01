5000 Tanzanya şilininden Svaziland lilangenisine
Reel döviz kuru ile TZS → SZL çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Tanzanya şilininden Svaziland lilangenisine para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak TZS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SZL seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut TZS → SZL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Svaziland Lilangenisi / Tanzanya Şilini
|1 SZL
|132.65500 TZS
|5 SZL
|663.27500 TZS
|10 SZL
|1326.55000 TZS
|20 SZL
|2653.10000 TZS
|50 SZL
|6632.75000 TZS
|100 SZL
|13265.50000 TZS
|250 SZL
|33163.75000 TZS
|500 SZL
|66327.50000 TZS
|1000 SZL
|132655.00000 TZS
|2000 SZL
|265310.00000 TZS
|5000 SZL
|663275.00000 TZS
|10000 SZL
|1326550.00000 TZS