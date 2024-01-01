Svaziland lilangenisinden Arabistan riyaline

Reel döviz kuru ile SZL → SAR çevirin

1.000 szl
198,00 sar

1.00000 SZL = 0.19800 SAR

21:58 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURSGDUSDAUDCADGBPINRZAR
1 EUR11.449551.077251.650961.450520.85496589.40520.4048
1 SGD0.6898710.7431631.138951.000670.58981261.677814.0767
1 USD0.928251.345611.532571.34650.79365182.993718.9416
1 AUD0.6057090.8780040.652510.8785910.51785754.153412.3594

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Svaziland lilangenisinden Arabistan riyaline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SZL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SAR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SZL → SAR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Svaziland lilangenisi için en iyi döviz çiftleri

SZL → EUR

SZL → SGD

SZL → USD

SZL → AUD

SZL → CAD

SZL → GBP

SZL → INR

SZL → ZAR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Svaziland Lilangenisi / Arabistan Riyali
1 SZL0.19800 SAR
5 SZL0.98998 SAR
10 SZL1.97995 SAR
20 SZL3.95990 SAR
50 SZL9.89975 SAR
100 SZL19.79950 SAR
250 SZL49.49875 SAR
500 SZL98.99750 SAR
1000 SZL197.99500 SAR
2000 SZL395.99000 SAR
5000 SZL989.97500 SAR
10000 SZL1979.95000 SAR
Çevrim kurları Arabistan Riyali / Svaziland Lilangenisi
1 SAR5.05062 SZL
5 SAR25.25310 SZL
10 SAR50.50620 SZL
20 SAR101.01240 SZL
50 SAR252.53100 SZL
100 SAR505.06200 SZL
250 SAR1262.65500 SZL
500 SAR2525.31000 SZL
1000 SAR5050.62000 SZL
2000 SAR10101.24000 SZL
5000 SAR25253.10000 SZL
10000 SAR50506.20000 SZL