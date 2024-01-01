500 Arabistan riyalinden Svaziland lilangenisine

Reel döviz kuru ile SAR → SZL çevirin

500 sar
2.423,67 szl

1,000SR SAR = 4,847L SZL

10:05 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

SAR → SZL çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 0
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

1 SAR → SZLSon 30 günSon 90 gün
Yüksek4,91355,0569
Düşük4,78724,7805
Ortalama4,85474,8892
Değişim-1.31%-1.77%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 SAR → SZL istatistikleri

SAR → SZL kurunun performansı son 30 günde en yüksek 4,9135, en düşük 4,7872 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 4,8547 oldu. SAR → SZL kurundaki değişiklik -1.31 değerindeydi.

SAR → SZL kurunun performansı son 90 günde en yüksek 5,0569, en düşük 4,7805 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 4,8892 oldu. SAR → SZL kurundaki değişiklik -1.77 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDINRPKRCADEURPHPAUDGBP
1 USD183,748278,91,3880,92457,9791,5370,785
1 INR0,01213,330,0170,0110,6920,0180,009
1 PKR0,0040,310,0050,0030,2080,0060,003
1 CAD0,72160,348200,97310,66641,7791,1070,566

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Arabistan riyalinden Svaziland lilangenisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SZL seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SAR → SZL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Suudi Arabistan riyali için en iyi döviz çiftleri

SAR → USD

SAR → INR

SAR → PKR

SAR → CAD

SAR → EUR

SAR → PHP

SAR → AUD

SAR → GBP

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Arabistan Riyali / Svaziland Lilangenisi
1 SAR4,84734 SZL
5 SAR24,23670 SZL
10 SAR48,47340 SZL
20 SAR96,94680 SZL
50 SAR242,36700 SZL
100 SAR484,73400 SZL
250 SAR1.211,83500 SZL
500 SAR2.423,67000 SZL
1000 SAR4.847,34000 SZL
2000 SAR9.694,68000 SZL
5000 SAR24.236,70000 SZL
10000 SAR48.473,40000 SZL
Çevrim kurları Svaziland Lilangenisi / Arabistan Riyali
1 SZL0,20630 SAR
5 SZL1,03150 SAR
10 SZL2,06299 SAR
20 SZL4,12598 SAR
50 SZL10,31495 SAR
100 SZL20,62990 SAR
250 SZL51,57475 SAR
500 SZL103,14950 SAR
1000 SZL206,29900 SAR
2000 SZL412,59800 SAR
5000 SZL1.031,49500 SAR
10000 SZL2.062,99000 SAR