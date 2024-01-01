Svaziland lilangenisinden Nijerya nairasına

Reel döviz kuru ile SZL → NGN çevirin

1.000 szl
80.109,40 ngn

1.00000 SZL = 80.10940 NGN

21:56 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8549351.0773589.41431.450541.651240.9479218.3607
1 GBP1.1696811.26015104.5861.696671.931411.1087621.4761
1 USD0.928250.793556182.99471.34641.532680.879917.0425
1 INR0.01118390.009561530.01204910.01622270.01846730.01060190.205344

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Svaziland lilangenisinden Nijerya nairasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SZL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NGN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SZL → NGN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Svaziland lilangenisi için en iyi döviz çiftleri

SZL → EUR

SZL → SGD

SZL → USD

SZL → AUD

SZL → CAD

SZL → GBP

SZL → INR

SZL → ZAR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Svaziland Lilangenisi / Nijerya Nairası
1 SZL80.10940 NGN
5 SZL400.54700 NGN
10 SZL801.09400 NGN
20 SZL1602.18800 NGN
50 SZL4005.47000 NGN
100 SZL8010.94000 NGN
250 SZL20027.35000 NGN
500 SZL40054.70000 NGN
1000 SZL80109.40000 NGN
2000 SZL160218.80000 NGN
5000 SZL400547.00000 NGN
10000 SZL801094.00000 NGN
Çevrim kurları Nijerya Nairası / Svaziland Lilangenisi
1 NGN0.01248 SZL
5 NGN0.06241 SZL
10 NGN0.12483 SZL
20 NGN0.24966 SZL
50 NGN0.62414 SZL
100 NGN1.24829 SZL
250 NGN3.12073 SZL
500 NGN6.24145 SZL
1000 NGN12.48290 SZL
2000 NGN24.96580 SZL
5000 NGN62.41450 SZL
10000 NGN124.82900 SZL