500 Nijerya nairasından Svaziland lilangenisine
Reel döviz kuru ile NGN → SZL çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Nijerya nairasından Svaziland lilangenisine para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak NGN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SZL seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut NGN → SZL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Svaziland Lilangenisi / Nijerya Nairası
|1 SZL
|40.70620 NGN
|5 SZL
|203.53100 NGN
|10 SZL
|407.06200 NGN
|20 SZL
|814.12400 NGN
|50 SZL
|2035.31000 NGN
|100 SZL
|4070.62000 NGN
|250 SZL
|10176.55000 NGN
|500 SZL
|20353.10000 NGN
|1000 SZL
|40706.20000 NGN
|2000 SZL
|81412.40000 NGN
|5000 SZL
|203531.00000 NGN
|10000 SZL
|407062.00000 NGN