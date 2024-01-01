1 Singapur dolarından Jersey pounduna

Reel döviz kuru ile SGD → JEP çevirin

1 sgd
0,59 jep

1,000S$ SGD = 0,5886£ JEP

19:32 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SGD → JEP çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 SGD → JEPSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,58860,5906
Düşük0,57340,5734
Ortalama0,57750,5816
Değişim1.54%-0.33%
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1 SGD → JEP istatistikleri

SGD → JEP kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,5886, en düşük 0,5734 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,5775 oldu. SGD → JEP kurundaki değişiklik 1.54 değerindeydi.

SGD → JEP kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,5906, en düşük 0,5734 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,5816 oldu. SGD → JEP kurundaki değişiklik -0.33 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDIDREURAUDGBPINRCNYMYR
1 USD116.2000,9161,5340,78183,7847,1694,492
1 IDR010000,00500
1 EUR1,09217.682,311,6740,85291,457,8254,903
1 AUD0,65210.563,20,59710,50954,6314,6752,929

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Singapur dolarından Jersey pounduna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SGD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JEP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SGD → JEP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Singapur doları için en iyi döviz çiftleri

SGD → USD

SGD → IDR

SGD → EUR

SGD → AUD

SGD → GBP

SGD → INR

SGD → CNY

SGD → MYR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Singapur Doları / Jersey poundu
1 SGD0,58863 JEP
5 SGD2,94316 JEP
10 SGD5,88632 JEP
20 SGD11,77264 JEP
50 SGD29,43160 JEP
100 SGD58,86320 JEP
250 SGD147,15800 JEP
500 SGD294,31600 JEP
1000 SGD588,63200 JEP
2000 SGD1.177,26400 JEP
5000 SGD2.943,16000 JEP
10000 SGD5.886,32000 JEP
Çevrim kurları Jersey poundu / Singapur Doları
1 JEP1,69885 SGD
5 JEP8,49425 SGD
10 JEP16,98850 SGD
20 JEP33,97700 SGD
50 JEP84,94250 SGD
100 JEP169,88500 SGD
250 JEP424,71250 SGD
500 JEP849,42500 SGD
1000 JEP1.698,85000 SGD
2000 JEP3.397,70000 SGD
5000 JEP8.494,25000 SGD
10000 JEP16.988,50000 SGD