5.000 Singapur dolarından Jersey pounduna

Reel döviz kuru ile SGD → JEP çevirin

5.000 sgd
2.943,05 jep

1,000S$ SGD = 0,5886£ JEP

19:33 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SGD → JEP çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 SGD → JEPSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,58860,5906
Düşük0,57340,5734
Ortalama0,57750,5816
Değişim1.54%-0.34%
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1 SGD → JEP istatistikleri

SGD → JEP kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,5886, en düşük 0,5734 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,5775 oldu. SGD → JEP kurundaki değişiklik 1.54 değerindeydi.

SGD → JEP kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,5906, en düşük 0,5734 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,5816 oldu. SGD → JEP kurundaki değişiklik -0.34 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDIDREURAUDGBPINRCNYMYR
1 USD116.2000,9161,5340,78183,7867,1694,492
1 IDR010000,00500
1 EUR1,09217.683,111,6740,85291,4577,8264,903
1 AUD0,65210.563,20,59710,50954,6334,6752,929

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Singapur dolarından Jersey pounduna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SGD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JEP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SGD → JEP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Singapur doları için en iyi döviz çiftleri

SGD → USD

SGD → IDR

SGD → EUR

SGD → AUD

SGD → GBP

SGD → INR

SGD → CNY

SGD → MYR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Singapur Doları / Jersey poundu
1 SGD0,58861 JEP
5 SGD2,94305 JEP
10 SGD5,88610 JEP
20 SGD11,77220 JEP
50 SGD29,43050 JEP
100 SGD58,86100 JEP
250 SGD147,15250 JEP
500 SGD294,30500 JEP
1000 SGD588,61000 JEP
2000 SGD1.177,22000 JEP
5000 SGD2.943,05000 JEP
10000 SGD5.886,10000 JEP
Çevrim kurları Jersey poundu / Singapur Doları
1 JEP1,69892 SGD
5 JEP8,49460 SGD
10 JEP16,98920 SGD
20 JEP33,97840 SGD
50 JEP84,94600 SGD
100 JEP169,89200 SGD
250 JEP424,73000 SGD
500 JEP849,46000 SGD
1000 JEP1.698,92000 SGD
2000 JEP3.397,84000 SGD
5000 JEP8.494,60000 SGD
10000 JEP16.989,20000 SGD