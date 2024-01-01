Seyşeller rupisinden Türk lirasına

Reel döviz kuru ile SCR → TRY çevirin

1.000 scr
2.232,31 try

1.00000 SCR = 2.23231 TRY

20:15 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.854851.0768589.37131.450681.651360.94756518.3557
1 GBP1.169811.25975104.5511.697071.931841.1084621.4733
1 USD0.92860.793808182.99331.347151.533510.879917.0457
1 INR0.01118930.009564730.012049210.0162320.01847750.01060210.205386

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Seyşeller rupisinden Türk lirasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SCR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TRY seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SCR → TRY kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Seyşeller rupisi için en iyi döviz çiftleri

SCR → USD

SCR → EUR

SCR → GBP

SCR → INR

SCR → JPY

SCR → RUB

SCR → AUD

SCR → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Seyşeller Rupisi / Türk Lirası
1 SCR2.23231 TRY
5 SCR11.16155 TRY
10 SCR22.32310 TRY
20 SCR44.64620 TRY
50 SCR111.61550 TRY
100 SCR223.23100 TRY
250 SCR558.07750 TRY
500 SCR1116.15500 TRY
1000 SCR2232.31000 TRY
2000 SCR4464.62000 TRY
5000 SCR11161.55000 TRY
10000 SCR22323.10000 TRY
Çevrim kurları Türk Lirası / Seyşeller Rupisi
1 TRY0.44797 SCR
5 TRY2.23983 SCR
10 TRY4.47966 SCR
20 TRY8.95932 SCR
50 TRY22.39830 SCR
100 TRY44.79660 SCR
250 TRY111.99150 SCR
500 TRY223.98300 SCR
1000 TRY447.96600 SCR
2000 TRY895.93200 SCR
5000 TRY2239.83000 SCR
10000 TRY4479.66000 SCR