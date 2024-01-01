Seyşeller rupisinden Arabistan riyaline

Reel döviz kuru ile SCR → SAR çevirin

1.000 scr
277,45 sar

1.00000 SCR = 0.27745 SAR

20:14 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8548451.0768589.3741.450621.651480.9475718.3551
1 GBP1.169811.25975104.5541.697011.931981.1084721.4727
1 USD0.928650.793808182.99581.34711.533620.8799517.0452
1 INR0.01118890.009564440.012048810.01623090.01847830.01060230.205374

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Seyşeller rupisinden Arabistan riyaline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SCR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SAR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SCR → SAR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Seyşeller rupisi için en iyi döviz çiftleri

SCR → USD

SCR → EUR

SCR → GBP

SCR → INR

SCR → JPY

SCR → RUB

SCR → AUD

SCR → ZAR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Seyşeller Rupisi / Arabistan Riyali
1 SCR0.27745 SAR
5 SCR1.38727 SAR
10 SCR2.77454 SAR
20 SCR5.54908 SAR
50 SCR13.87270 SAR
100 SCR27.74540 SAR
250 SCR69.36350 SAR
500 SCR138.72700 SAR
1000 SCR277.45400 SAR
2000 SCR554.90800 SAR
5000 SCR1387.27000 SAR
10000 SCR2774.54000 SAR
Çevrim kurları Arabistan Riyali / Seyşeller Rupisi
1 SAR3.60420 SCR
5 SAR18.02100 SCR
10 SAR36.04200 SCR
20 SAR72.08400 SCR
50 SAR180.21000 SCR
100 SAR360.42000 SCR
250 SAR901.05000 SCR
500 SAR1802.10000 SCR
1000 SAR3604.20000 SCR
2000 SAR7208.40000 SCR
5000 SAR18021.00000 SCR
10000 SAR36042.00000 SCR