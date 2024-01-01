20 Arabistan riyalinden Seyşeller rupisine

Reel döviz kuru ile SAR → SCR çevirin

20 sar
72,47 scr

1,000SR SAR = 3,624₨ SCR

09:54 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SAR → SCR çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 SAR → SCRSon 30 günSon 90 gün
Yüksek3,98683,9868
Düşük3,56513,5651
Ortalama3,72943,6920
Değişim1.14%2.87%
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1 SAR → SCR istatistikleri

SAR → SCR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 3,9868, en düşük 3,5651 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 3,7294 oldu. SAR → SCR kurundaki değişiklik 1.14 değerindeydi.

SAR → SCR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 3,9868, en düşük 3,5651 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 3,6920 oldu. SAR → SCR kurundaki değişiklik 2.87 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDINRPKRCADEURPHPAUDGBP
1 USD183,756278,91,3880,92457,971,5370,785
1 INR0,01213,330,0170,0110,6920,0180,009
1 PKR0,0040,310,0050,0030,2080,0060,003
1 CAD0,72160,354200,97310,66641,7731,1070,566

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Arabistan riyalinden Seyşeller rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SCR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SAR → SCR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Suudi Arabistan riyali için en iyi döviz çiftleri

SAR → USD

SAR → INR

SAR → PKR

SAR → CAD

SAR → EUR

SAR → PHP

SAR → AUD

SAR → GBP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Arabistan Riyali / Seyşeller Rupisi
1 SAR3,62353 SCR
5 SAR18,11765 SCR
10 SAR36,23530 SCR
20 SAR72,47060 SCR
50 SAR181,17650 SCR
100 SAR362,35300 SCR
250 SAR905,88250 SCR
500 SAR1.811,76500 SCR
1000 SAR3.623,53000 SCR
2000 SAR7.247,06000 SCR
5000 SAR18.117,65000 SCR
10000 SAR36.235,30000 SCR
Çevrim kurları Seyşeller Rupisi / Arabistan Riyali
1 SCR0,27597 SAR
5 SCR1,37987 SAR
10 SCR2,75974 SAR
20 SCR5,51948 SAR
50 SCR13,79870 SAR
100 SCR27,59740 SAR
250 SCR68,99350 SAR
500 SCR137,98700 SAR
1000 SCR275,97400 SAR
2000 SCR551,94800 SAR
5000 SCR1.379,87000 SAR
10000 SCR2.759,74000 SAR