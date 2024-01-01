100 Seyşeller rupisinden Arabistan riyaline

Reel döviz kuru ile SCR → SAR çevirin

100 scr
25,04 sar

1,000₨ SCR = 0,2504SR SAR

14:17 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SCR → SAR çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 SCR → SARSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,28050,2805
Düşük0,25040,2504
Ortalama0,26780,2708
Değişim-7.32%-8.89%
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1 SCR → SAR istatistikleri

SCR → SAR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,2805, en düşük 0,2504 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,2678 oldu. SCR → SAR kurundaki değişiklik -7.32 değerindeydi.

SCR → SAR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,2805, en düşük 0,2504 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,2708 oldu. SCR → SAR kurundaki değişiklik -8.89 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,851,09191,4181,511,670,93920,735
1 GBP1,17611,284107,5381,7761,9641,10524,391
1 USD0,9170,779183,7821,3841,530,86119,003
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,010,227

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Seyşeller rupisinden Arabistan riyaline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SCR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SAR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SCR → SAR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Seyşeller rupisi için en iyi döviz çiftleri

SCR → USD

SCR → EUR

SCR → GBP

SCR → INR

SCR → JPY

SCR → RUB

SCR → AUD

SCR → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Seyşeller Rupisi / Arabistan Riyali
1 SCR0,25036 SAR
5 SCR1,25180 SAR
10 SCR2,50360 SAR
20 SCR5,00720 SAR
50 SCR12,51800 SAR
100 SCR25,03600 SAR
250 SCR62,59000 SAR
500 SCR125,18000 SAR
1000 SCR250,36000 SAR
2000 SCR500,72000 SAR
5000 SCR1.251,80000 SAR
10000 SCR2.503,60000 SAR
Çevrim kurları Arabistan Riyali / Seyşeller Rupisi
1 SAR3,99424 SCR
5 SAR19,97120 SCR
10 SAR39,94240 SCR
20 SAR79,88480 SCR
50 SAR199,71200 SCR
100 SAR399,42400 SCR
250 SAR998,56000 SCR
500 SAR1.997,12000 SCR
1000 SAR3.994,24000 SCR
2000 SAR7.988,48000 SCR
5000 SAR19.971,20000 SCR
10000 SAR39.942,40000 SCR