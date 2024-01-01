50 Arabistan riyalinden Seyşeller rupisine

Reel döviz kuru ile SAR → SCR çevirin

50 sar
187,20 scr

1,000SR SAR = 3,744₨ SCR

09:55 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

SAR → SCR çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 0
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

1 SAR → SCRSon 30 günSon 90 gün
Yüksek3,98683,9868
Düşük3,56513,5651
Ortalama3,72943,6920
Değişim1.14%2.87%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 SAR → SCR istatistikleri

SAR → SCR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 3,9868, en düşük 3,5651 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 3,7294 oldu. SAR → SCR kurundaki değişiklik 1.14 değerindeydi.

SAR → SCR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 3,9868, en düşük 3,5651 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 3,6920 oldu. SAR → SCR kurundaki değişiklik 2.87 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDINRPKRCADEURPHPAUDGBP
1 USD183,748278,91,3880,92457,9691,5370,785
1 INR0,01213,330,0170,0110,6920,0180,009
1 PKR0,0040,310,0050,0030,2080,0060,003
1 CAD0,72160,348200,97310,66641,7721,1070,566

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Arabistan riyalinden Seyşeller rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SCR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SAR → SCR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Suudi Arabistan riyali için en iyi döviz çiftleri

SAR → USD

SAR → INR

SAR → PKR

SAR → CAD

SAR → EUR

SAR → PHP

SAR → AUD

SAR → GBP

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Arabistan Riyali / Seyşeller Rupisi
1 SAR3,74397 SCR
5 SAR18,71985 SCR
10 SAR37,43970 SCR
20 SAR74,87940 SCR
50 SAR187,19850 SCR
100 SAR374,39700 SCR
250 SAR935,99250 SCR
500 SAR1.871,98500 SCR
1000 SAR3.743,97000 SCR
2000 SAR7.487,94000 SCR
5000 SAR18.719,85000 SCR
10000 SAR37.439,70000 SCR
Çevrim kurları Seyşeller Rupisi / Arabistan Riyali
1 SCR0,26710 SAR
5 SCR1,33548 SAR
10 SCR2,67096 SAR
20 SCR5,34192 SAR
50 SCR13,35480 SAR
100 SCR26,70960 SAR
250 SCR66,77400 SAR
500 SCR133,54800 SAR
1000 SCR267,09600 SAR
2000 SCR534,19200 SAR
5000 SCR1.335,48000 SAR
10000 SCR2.670,96000 SAR