Seyşeller rupisinden Yeni İsrail şekeline

Reel döviz kuru ile SCR → ILS çevirin

1.000 scr
267,08 ils

1.00000 SCR = 0.26708 ILS

20:08 UTC'deki reel piyasa kuru
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 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8548551.0769589.38591.451141.651640.9475618.3587
1 GBP1.1697911.2598104.5621.697521.932061.1084521.4757
1 USD0.928550.793777182.99911.347451.533620.8798517.0469
1 INR0.01118740.009563680.012048310.01623450.01847760.01060070.205387

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Seyşeller rupisinden Yeni İsrail şekeline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SCR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ILS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SCR → ILS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Seyşeller rupisi için en iyi döviz çiftleri

SCR → USD

SCR → EUR

SCR → GBP

SCR → INR

SCR → JPY

SCR → RUB

SCR → AUD

SCR → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Seyşeller Rupisi / Yeni İsrail Şekeli
1 SCR0.26708 ILS
5 SCR1.33539 ILS
10 SCR2.67077 ILS
20 SCR5.34154 ILS
50 SCR13.35385 ILS
100 SCR26.70770 ILS
250 SCR66.76925 ILS
500 SCR133.53850 ILS
1000 SCR267.07700 ILS
2000 SCR534.15400 ILS
5000 SCR1335.38500 ILS
10000 SCR2670.77000 ILS
Çevrim kurları Yeni İsrail Şekeli / Seyşeller Rupisi
1 ILS3.74424 SCR
5 ILS18.72120 SCR
10 ILS37.44240 SCR
20 ILS74.88480 SCR
50 ILS187.21200 SCR
100 ILS374.42400 SCR
250 ILS936.06000 SCR
500 ILS1872.12000 SCR
1000 ILS3744.24000 SCR
2000 ILS7488.48000 SCR
5000 ILS18721.20000 SCR
10000 ILS37442.40000 SCR