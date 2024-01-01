20 Arabistan riyalinden CFP frangına

Reel döviz kuru ile SAR → XPF çevirin

20 sar
589 xpf

1,000SR SAR = 29,47₣ XPF

10:36 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SAR → XPF çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 SAR → XPFSon 30 günSon 90 gün
Yüksek29,612329,7153
Düşük29,148129,1481
Ortalama29,335729,4435
Değişim-0.48%-0.62%
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1 SAR → XPF istatistikleri

SAR → XPF kurunun performansı son 30 günde en yüksek 29,6123, en düşük 29,1481 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 29,3357 oldu. SAR → XPF kurundaki değişiklik -0.48 değerindeydi.

SAR → XPF kurunun performansı son 90 günde en yüksek 29,7153, en düşük 29,1481 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 29,4435 oldu. SAR → XPF kurundaki değişiklik -0.62 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDINRPKRCADEURPHPAUDGBP
1 USD183,763278,91,3880,92457,9071,5370,785
1 INR0,01213,330,0170,0110,6910,0180,009
1 PKR0,0040,310,0050,0030,2080,0060,003
1 CAD0,72160,359200,97310,66641,7271,1070,566

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Arabistan riyalinden CFP frangına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak XPF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SAR → XPF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Suudi Arabistan riyali için en iyi döviz çiftleri

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SAR → GBP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Arabistan Riyali / CFP Frangı
1 SAR29,47080 XPF
5 SAR147,35400 XPF
10 SAR294,70800 XPF
20 SAR589,41600 XPF
50 SAR1.473,54000 XPF
100 SAR2.947,08000 XPF
250 SAR7.367,70000 XPF
500 SAR14.735,40000 XPF
1000 SAR29.470,80000 XPF
2000 SAR58.941,60000 XPF
5000 SAR147.354,00000 XPF
10000 SAR294.708,00000 XPF
Çevrim kurları CFP Frangı / Arabistan Riyali
1 XPF0,03393 SAR
5 XPF0,16966 SAR
10 XPF0,33932 SAR
20 XPF0,67864 SAR
50 XPF1,69660 SAR
100 XPF3,39319 SAR
250 XPF8,48298 SAR
500 XPF16,96595 SAR
1000 XPF33,93190 SAR
2000 XPF67,86380 SAR
5000 XPF169,65950 SAR
10000 XPF339,31900 SAR