Arabistan riyalinden CFP frangına Geçmiş Döviz Kurları
Arabistan riyalinden CFP frangına geçmiş özetine hoş geldiniz. Bu, Arabistan riyalinden (SAR) CFP frangına (XPF) döviz kuru geçmişinin özetinin gösterildiği sayfadır. 02-08-2019 ile 02-08-2024 arasındaki 5 yıllık süre boyunca, SAR - XPF için tarihi verilerin detaylarını içerir.
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Suudi Arabistan riyali → CFP frangı döviz kuru geçmişi
Bugünün Suudi Arabistan riyali CFP frangına döviz kuru şu anda 29,471, dünden bu yana %0.259 değerinde değişti. Suudi Arabistan riyali değeri geçtiğimiz hafta boyunca, 7 gün önceki değerine oranla %0.702 artışla görece stabil kaldı.Geçtiğimiz haftada Suudi Arabistan riyali CFP frangına döviz kuru en yüksek değeri 29,486 (02-08-2024) ile en düşük değeri 29,240 (26-07-2024) arasında dalgalandı. En büyük 24 saatlik değer değişimi %0.160 artış ile 01-08-2024 günü gerçekleşti.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Arabistan riyalinden CFP frangına para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak XPF seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SAR → XPF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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