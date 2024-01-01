10 İsviçre frangından Arabistan riyaline

Reel döviz kuru ile XPF → SAR çevirin

10 xpf
0,34 sar

1,000₣ XPF = 0,03416SR SAR

20:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

XPF → SAR çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 0
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

1 XPF → SARSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,03430,0343
Düşük0,03380,0337
Ortalama0,03410,0340
Değişim1.16%1.30%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 XPF → SAR istatistikleri

XPF → SAR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0343, en düşük 0,0338 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0341 oldu. XPF → SAR kurundaki değişiklik 1.16 değerindeydi.

XPF → SAR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0343, en düşük 0,0337 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0340 oldu. XPF → SAR kurundaki değişiklik 1.30 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDSGDZAREURINRGBPAUDCAD
1 USD11,32718,2850,91783,8010,7811,5361,387
1 SGD0,754113,7830,69163,1670,5891,1581,046
1 ZAR0,0550,07310,054,5830,0430,0840,076
1 EUR1,0911,44719,95191,4310,8521,6761,514

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

İsviçre frangından Arabistan riyaline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak XPF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SAR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut XPF → SAR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

CFP frangı için en iyi döviz çiftleri

XPF → USD

XPF → SGD

XPF → ZAR

XPF → EUR

XPF → INR

XPF → GBP

XPF → AUD

XPF → CAD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları CFP Frangı / Arabistan Riyali
1 XPF0,03416 SAR
5 XPF0,17081 SAR
10 XPF0,34162 SAR
20 XPF0,68323 SAR
50 XPF1,70808 SAR
100 XPF3,41616 SAR
250 XPF8,54040 SAR
500 XPF17,08080 SAR
1000 XPF34,16160 SAR
2000 XPF68,32320 SAR
5000 XPF170,80800 SAR
10000 XPF341,61600 SAR
Çevrim kurları Arabistan Riyali / CFP Frangı
1 SAR29,27260 XPF
5 SAR146,36300 XPF
10 SAR292,72600 XPF
20 SAR585,45200 XPF
50 SAR1.463,63000 XPF
100 SAR2.927,26000 XPF
250 SAR7.318,15000 XPF
500 SAR14.636,30000 XPF
1000 SAR29.272,60000 XPF
2000 SAR58.545,20000 XPF
5000 SAR146.363,00000 XPF
10000 SAR292.726,00000 XPF