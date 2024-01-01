Arabistan riyalinden Sri Lanka rupisine

Reel döviz kuru ile SAR → LKR çevirin

1.000 sar
83.360,20 lkr

1.00000 SAR = 83.36020 LKR

19:39 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDINRPKRCADEURPHPAUDGBP
1 USD182.9968278.971.347050.928655.96131.533150.793745
1 INR0.012048713.361210.01623010.01118830.6742590.01847250.00956356
1 PKR0.003584610.29751210.004828660.003328640.20060.005495770.00284527
1 CAD0.74236361.6137207.09710.68935241.54361.138160.589247

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Arabistan riyalinden Sri Lanka rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LKR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SAR → LKR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Suudi Arabistan riyali için en iyi döviz çiftleri

SAR → USD

SAR → INR

SAR → PKR

SAR → CAD

SAR → EUR

SAR → PHP

SAR → AUD

SAR → GBP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Arabistan Riyali / Sri Lanka Rupisi
1 SAR83.36020 LKR
5 SAR416.80100 LKR
10 SAR833.60200 LKR
20 SAR1667.20400 LKR
50 SAR4168.01000 LKR
100 SAR8336.02000 LKR
250 SAR20840.05000 LKR
500 SAR41680.10000 LKR
1000 SAR83360.20000 LKR
2000 SAR166720.40000 LKR
5000 SAR416801.00000 LKR
10000 SAR833602.00000 LKR
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Arabistan Riyali
1 LKR0.01200 SAR
5 LKR0.05998 SAR
10 LKR0.11996 SAR
20 LKR0.23992 SAR
50 LKR0.59981 SAR
100 LKR1.19961 SAR
250 LKR2.99903 SAR
500 LKR5.99805 SAR
1000 LKR11.99610 SAR
2000 LKR23.99220 SAR
5000 LKR59.98050 SAR
10000 LKR119.96100 SAR