5 Rus rublesinden Botsvana pulasına

Reel döviz kuru ile RUB → BWP çevirin

5 rub
0,79 bwp

1,000руб RUB = 0,1583P BWP

02:13 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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RUB → BWP çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 RUB → BWPSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,15920,1619
Düşük0,15190,1467
Ortalama0,15480,1530
Değişim2.70%6.73%
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1 RUB → BWP istatistikleri

RUB → BWP kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,1592, en düşük 0,1519 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,1548 oldu. RUB → BWP kurundaki değişiklik 2.70 değerindeydi.

RUB → BWP kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,1619, en düşük 0,1467 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,1530 oldu. RUB → BWP kurundaki değişiklik 6.73 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURCADCNYGBPAUDSGDINR
1 USD10,9271,3887,2350,7871,5391,33783,746
1 EUR1,07911,4977,8040,8481,661,44290,341
1 CAD0,7210,66815,2130,5671,1090,96360,343
1 CNY0,1380,1280,19210,1090,2130,18511,576

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Rus rublesinden Botsvana pulasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RUB ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BWP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RUB → BWP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Rus rublesi için en iyi döviz çiftleri

RUB → USD

RUB → EUR

RUB → CAD

RUB → CNY

RUB → GBP

RUB → AUD

RUB → SGD

RUB → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Rus Rublesi / Botsvana Pulası
1 RUB0,15832 BWP
5 RUB0,79159 BWP
10 RUB1,58319 BWP
20 RUB3,16638 BWP
50 RUB7,91595 BWP
100 RUB15,83190 BWP
250 RUB39,57975 BWP
500 RUB79,15950 BWP
1000 RUB158,31900 BWP
2000 RUB316,63800 BWP
5000 RUB791,59500 BWP
10000 RUB1.583,19000 BWP
Çevrim kurları Botsvana Pulası / Rus Rublesi
1 BWP6,31634 RUB
5 BWP31,58170 RUB
10 BWP63,16340 RUB
20 BWP126,32680 RUB
50 BWP315,81700 RUB
100 BWP631,63400 RUB
250 BWP1.579,08500 RUB
500 BWP3.158,17000 RUB
1000 BWP6.316,34000 RUB
2000 BWP12.632,68000 RUB
5000 BWP31.581,70000 RUB
10000 BWP63.163,40000 RUB