Katar riyalinden Singapur dolarına

Reel döviz kuru ile QAR → SGD çevirin

1.000 qar
369,11 sgd

1.00000 QAR = 0.36911 SGD

18:27 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDINRCADPKRGBPEURNGNAUD
1 USD183.00441.34815278.970.7941870.928951517.921.53457
1 INR0.012047510.01624193.360910.009568010.011191918.28720.0184878
1 CAD0.74175761.56911206.9280.5890940.6890771125.931.13828
1 PKR0.003584610.2975390.004832610.002846850.003330035.441160.00550083

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Katar riyalinden Singapur dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak QAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SGD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut QAR → SGD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Katar riyali için en iyi döviz çiftleri

QAR → USD

QAR → INR

QAR → CAD

QAR → PKR

QAR → GBP

QAR → EUR

QAR → NGN

QAR → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Katar Riyali / Singapur Doları
1 QAR0.36911 SGD
5 QAR1.84554 SGD
10 QAR3.69109 SGD
20 QAR7.38218 SGD
50 QAR18.45545 SGD
100 QAR36.91090 SGD
250 QAR92.27725 SGD
500 QAR184.55450 SGD
1000 QAR369.10900 SGD
2000 QAR738.21800 SGD
5000 QAR1845.54500 SGD
10000 QAR3691.09000 SGD
Çevrim kurları Singapur Doları / Katar Riyali
1 SGD2.70922 QAR
5 SGD13.54610 QAR
10 SGD27.09220 QAR
20 SGD54.18440 QAR
50 SGD135.46100 QAR
100 SGD270.92200 QAR
250 SGD677.30500 QAR
500 SGD1354.61000 QAR
1000 SGD2709.22000 QAR
2000 SGD5418.44000 QAR
5000 SGD13546.10000 QAR
10000 SGD27092.20000 QAR