Paraguay guaranisinden Yeni İsrail şekeline

Reel döviz kuru ile PYG → ILS çevirin

1.000 pyg
0,50 ils

1.00000 PYG = 0.00050 ILS

18:05 UTC'deki reel piyasa kuru
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 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855061.0761589.34061.451351.652950.9475318.3589
1 GBP1.1695111.25855104.4831.697341.933111.1081421.4706
1 USD0.929250.794565183.01871.348651.535980.8804517.0598
1 INR0.01119310.009570920.012045510.01624510.01850160.01060540.205493

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Paraguay guaranisinden Yeni İsrail şekeline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PYG ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ILS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PYG → ILS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Paraguay guaranisi için en iyi döviz çiftleri

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PYG → SGD

PYG → CAD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Paraguay Guaranisi / Yeni İsrail Şekeli
1 PYG0.00050 ILS
5 PYG0.00248 ILS
10 PYG0.00497 ILS
20 PYG0.00994 ILS
50 PYG0.02484 ILS
100 PYG0.04969 ILS
250 PYG0.12421 ILS
500 PYG0.24843 ILS
1000 PYG0.49685 ILS
2000 PYG0.99370 ILS
5000 PYG2.48426 ILS
10000 PYG4.96851 ILS
Çevrim kurları Yeni İsrail Şekeli / Paraguay Guaranisi
1 ILS2012.68000 PYG
5 ILS10063.40000 PYG
10 ILS20126.80000 PYG
20 ILS40253.60000 PYG
50 ILS100634.00000 PYG
100 ILS201268.00000 PYG
250 ILS503170.00000 PYG
500 ILS1006340.00000 PYG
1000 ILS2012680.00000 PYG
2000 ILS4025360.00000 PYG
5000 ILS10063400.00000 PYG
10000 ILS20126800.00000 PYG