Filipinler pesosundan Türk lirasına

Reel döviz kuru ile PHP → TRY çevirin

1.000 php
549,31 try

1.00000 PHP = 0.54931 TRY

17:27 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8550751.0759589.32261.451561.652760.9478218.3588
1 GBP1.1694911.25835104.4651.697641.932951.1084621.4711
1 USD0.92940.794691183.01741.34911.53610.8808517.0629
1 INR0.01119540.009572590.012045710.01625080.01850330.01061040.205534

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Filipinler pesosundan Türk lirasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PHP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TRY seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PHP → TRY kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Filipinler pesosu için en iyi döviz çiftleri

PHP → USD

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PHP → GBP

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PHP → JPY

PHP → CNY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Filipinler Pesosu / Türk Lirası
1 PHP0.54931 TRY
5 PHP2.74654 TRY
10 PHP5.49308 TRY
20 PHP10.98616 TRY
50 PHP27.46540 TRY
100 PHP54.93080 TRY
250 PHP137.32700 TRY
500 PHP274.65400 TRY
1000 PHP549.30800 TRY
2000 PHP1098.61600 TRY
5000 PHP2746.54000 TRY
10000 PHP5493.08000 TRY
Çevrim kurları Türk Lirası / Filipinler Pesosu
1 TRY1.82047 PHP
5 TRY9.10235 PHP
10 TRY18.20470 PHP
20 TRY36.40940 PHP
50 TRY91.02350 PHP
100 TRY182.04700 PHP
250 TRY455.11750 PHP
500 TRY910.23500 PHP
1000 TRY1820.47000 PHP
2000 TRY3640.94000 PHP
5000 TRY9102.35000 PHP
10000 TRY18204.70000 PHP