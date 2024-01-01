5.000 Filipinler pesosundan Türk lirasına

Reel döviz kuru ile PHP → TRY çevirin

1,000₱ PHP = 0,5879TL TRY

08:29 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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PHP → TRY çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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TRY
1 PHP → TRYSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,59590,6137
Düşük0,58150,5815
Ortalama0,58830,5994
Değişim-1.20%-1.95%
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1 PHP → TRY istatistikleri

PHP → TRY kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,5959, en düşük 0,5815 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,5883 oldu. PHP → TRY kurundaki değişiklik -1.20 değerindeydi.

PHP → TRY kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,6137, en düşük 0,5815 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,5994 oldu. PHP → TRY kurundaki değişiklik -1.95 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiPHP - TRY tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDCADEURAUDGBPKRWJPYCNY
1 USD11,4090,9481,5480,7921.397,7154,6757,245
1 CAD0,7110,6731,0990,562992,121109,7925,142
1 EUR1,0551,48711,6340,8361.475,06163,2457,646
1 AUD0,6460,910,61210,512902,98499,9284,68

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Filipinler pesosundan Türk lirasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PHP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TRY seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PHP → TRY kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Filipinler pesosu için en iyi döviz çiftleri

PHP → USD

PHP → CAD

PHP → EUR

PHP → AUD

PHP → GBP

PHP → KRW

PHP → JPY

PHP → CNY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Filipinler Pesosu / Türk Lirası
1 PHP0,58789 TRY
5 PHP2,93944 TRY
10 PHP5,87887 TRY
20 PHP11,75774 TRY
50 PHP29,39435 TRY
100 PHP58,78870 TRY
250 PHP146,97175 TRY
500 PHP293,94350 TRY
1000 PHP587,88700 TRY
2000 PHP1.175,77400 TRY
5000 PHP2.939,43500 TRY
10000 PHP5.878,87000 TRY
Çevrim kurları Türk Lirası / Filipinler Pesosu
1 TRY1,70101 PHP
5 TRY8,50505 PHP
10 TRY17,01010 PHP
20 TRY34,02020 PHP
50 TRY85,05050 PHP
100 TRY170,10100 PHP
250 TRY425,25250 PHP
500 TRY850,50500 PHP
1000 TRY1.701,01000 PHP
2000 TRY3.402,02000 PHP
5000 TRY8.505,05000 PHP
10000 TRY17.010,10000 PHP