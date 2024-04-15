1 Türk lirasından Filipinler pesosuna

Reel döviz kuru ile TRY → PHP çevirin

1 try
1,75 php

1,000 TRY = 1,753 PHP

02:30 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06588,8731,4661,6440,97317,666
1 GBP1,1711,246103,971,7141,9231,13920,666
1 USD0,9390,803183,4531,3761,5440,91416,588
1 INR0,0110,010,01210,0160,0180,0110,199

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Türk lirasından Filipinler pesosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak TRY ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PHP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut TRY → PHP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Türk lirası için en iyi döviz çiftleri

TRY → USD

TRY → EUR

TRY → GBP

TRY → PKR

TRY → INR

TRY → CAD

TRY → AED

TRY → EGP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Türk Lirası / Filipinler Pesosu
1 TRY1,75264 PHP
5 TRY8,76320 PHP
10 TRY17,52640 PHP
20 TRY35,05280 PHP
50 TRY87,63200 PHP
100 TRY175,26400 PHP
250 TRY438,16000 PHP
500 TRY876,32000 PHP
1000 TRY1.752,64000 PHP
2000 TRY3.505,28000 PHP
5000 TRY8.763,20000 PHP
10000 TRY17.526,40000 PHP
Çevrim kurları Filipinler Pesosu / Türk Lirası
1 PHP0,57057 TRY
5 PHP2,85283 TRY
10 PHP5,70566 TRY
20 PHP11,41132 TRY
50 PHP28,52830 TRY
100 PHP57,05660 TRY
250 PHP142,64150 TRY
500 PHP285,28300 TRY
1000 PHP570,56600 TRY
2000 PHP1.141,13200 TRY
5000 PHP2.852,83000 TRY
10000 PHP5.705,66000 TRY