Yemen riyalinden Rumen leyine

Reel döviz kuru ile OMR → RON çevirin

1.000 omr
12.016,80 ron

1.00000 OMR = 12.01680 RON

16:24 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855171.0758589.31991.45321.652990.9477218.3792
1 GBP1.1693611.25805104.4471.699311.932931.1082221.4918
1 USD0.92950.794881183.02261.350751.536450.8809517.0834
1 INR0.01119570.009574270.012044910.01626970.01850640.0106110.205768

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Yemen riyalinden Rumen leyine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak OMR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak RON seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut OMR → RON kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Yemen riyali için en iyi döviz çiftleri

OMR → USD

OMR → EUR

OMR → GBP

OMR → INR

OMR → JPY

OMR → RUB

OMR → AUD

OMR → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Umman Riyali / Rumen Leyi
1 OMR12.01680 RON
5 OMR60.08400 RON
10 OMR120.16800 RON
20 OMR240.33600 RON
50 OMR600.84000 RON
100 OMR1201.68000 RON
250 OMR3004.20000 RON
500 OMR6008.40000 RON
1000 OMR12016.80000 RON
2000 OMR24033.60000 RON
5000 OMR60084.00000 RON
10000 OMR120168.00000 RON
Çevrim kurları Rumen Leyi / Umman Riyali
1 RON0.08322 OMR
5 RON0.41608 OMR
10 RON0.83217 OMR
20 RON1.66434 OMR
50 RON4.16085 OMR
100 RON8.32170 OMR
250 RON20.80425 OMR
500 RON41.60850 OMR
1000 RON83.21700 OMR
2000 RON166.43400 OMR
5000 RON416.08500 OMR
10000 RON832.17000 OMR