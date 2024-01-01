Yemen riyalinden Sri Lanka rupisine

Reel döviz kuru ile OMR → LKR çevirin

1.000 omr
811.556 lkr

1.00000 OMR = 811.55600 LKR

16:21 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8549751.075789.31291.452791.652380.94753518.376
1 GBP1.1696211.25815104.4611.699191.932641.1082621.4927
1 USD0.929650.794818183.02771.350551.53610.8808517.0828
1 INR0.01119660.009572920.012044210.01626630.0185010.01060910.205748

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Yemen riyalinden Sri Lanka rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak OMR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LKR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut OMR → LKR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Yemen riyali için en iyi döviz çiftleri

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OMR → AUD

OMR → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Umman Riyali / Sri Lanka Rupisi
1 OMR811.55600 LKR
5 OMR4057.78000 LKR
10 OMR8115.56000 LKR
20 OMR16231.12000 LKR
50 OMR40577.80000 LKR
100 OMR81155.60000 LKR
250 OMR202889.00000 LKR
500 OMR405778.00000 LKR
1000 OMR811556.00000 LKR
2000 OMR1623112.00000 LKR
5000 OMR4057780.00000 LKR
10000 OMR8115560.00000 LKR
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Umman Riyali
1 LKR0.00123 OMR
5 LKR0.00616 OMR
10 LKR0.01232 OMR
20 LKR0.02464 OMR
50 LKR0.06161 OMR
100 LKR0.12322 OMR
250 LKR0.30805 OMR
500 LKR0.61610 OMR
1000 LKR1.23220 OMR
2000 LKR2.46440 OMR
5000 LKR6.16100 OMR
10000 LKR12.32200 OMR