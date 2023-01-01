bin Nijerya nairasından CFA Frangı BCEAO'ya

Reel döviz kuru ile NGN → XOF çevirin

1000 ngn
806 xof

1.00000 NGN = 0.80562 XOF

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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NGN → XOF çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 NGN → 0 XOF
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.057587.80951.435931.643740.9674518.4173
1GBP1.154211.2204101.3361.657121.896951.1166321.2544
1USD0.94560.819403183.0351.357851.554360.9149517.4159
1INR0.01138830.009868170.012043110.01635270.01871940.01101880.209742

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Nijerya nairasından CFA Frangı BCEAO'ya para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak NGN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak XOF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut NGN → XOF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Nijerya nairası

NGN → USD

NGN → EUR

NGN → PHP

NGN → GBP

NGN → DZD

NGN → EGP

NGN → MXN

NGN → INR

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plane
Çevrim kurları Nijerya Nairası / CFA Frangı BCEAO
1 NGN0.80562 XOF
5 NGN4.02810 XOF
10 NGN8.05620 XOF
20 NGN16.11240 XOF
50 NGN40.28100 XOF
100 NGN80.56200 XOF
250 NGN201.40500 XOF
500 NGN402.81000 XOF
1000 NGN805.62000 XOF
2000 NGN1611.24000 XOF
5000 NGN4028.10000 XOF
10000 NGN8056.20000 XOF
Çevrim kurları CFA Frangı BCEAO / Nijerya Nairası
1 XOF1.24128 NGN
5 XOF6.20640 NGN
10 XOF12.41280 NGN
20 XOF24.82560 NGN
50 XOF62.06400 NGN
100 XOF124.12800 NGN
250 XOF310.32000 NGN
500 XOF620.64000 NGN
1000 XOF1241.28000 NGN
2000 XOF2482.56000 NGN
5000 XOF6206.40000 NGN
10000 XOF12412.80000 NGN