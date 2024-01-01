10 bin CFA Frangı BCEAO'dan Nijerya nairasına

Reel döviz kuru ile XOF → NGN çevirin

1,000CFA XOF = 2,775₦ NGN

11:35 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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XOF → NGN çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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NGN
1 XOF → NGNSon 30 günSon 90 gün
Yüksek2,85422,8714
Düşük2,74722,6695
Ortalama2,79852,7786
Değişim-0.57%3.61%
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1 XOF → NGN istatistikleri

XOF → NGN kurunun performansı son 30 günde en yüksek 2,8542, en düşük 2,7472 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 2,7985 oldu. XOF → NGN kurundaki değişiklik -0.57 değerindeydi.

XOF → NGN kurunun performansı son 90 günde en yüksek 2,8714, en düşük 2,6695 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 2,7786 oldu. XOF → NGN kurundaki değişiklik 3.61 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiXOF - NGN tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDGBPCADEURAUDMADSGDNGN
1 USD10,7921,4020,9481,549,9961,341.725,21
1 GBP1,26311,771,1971,94512,6221,6922.178,51
1 CAD0,7130,56510,6761,0997,130,9561.230,49
1 EUR1,0550,8361,4811,62510,5481,4141.820,53

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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CFA Frangı BCEAO'dan Nijerya nairasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak XOF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NGN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut XOF → NGN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

CFA frangı BCEAO için en iyi döviz çiftleri

XOF → USD

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XOF → CAD

XOF → EUR

XOF → AUD

XOF → MAD

XOF → SGD

XOF → NGN

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları CFA Frangı BCEAO / Nijerya Nairası
1 XOF2,77535 NGN
5 XOF13,87675 NGN
10 XOF27,75350 NGN
20 XOF55,50700 NGN
50 XOF138,76750 NGN
100 XOF277,53500 NGN
250 XOF693,83750 NGN
500 XOF1.387,67500 NGN
1000 XOF2.775,35000 NGN
2000 XOF5.550,70000 NGN
5000 XOF13.876,75000 NGN
10000 XOF27.753,50000 NGN
Çevrim kurları Nijerya Nairası / CFA Frangı BCEAO
1 NGN0,36032 XOF
5 NGN1,80158 XOF
10 NGN3,60316 XOF
20 NGN7,20632 XOF
50 NGN18,01580 XOF
100 NGN36,03160 XOF
250 NGN90,07900 XOF
500 NGN180,15800 XOF
1000 NGN360,31600 XOF
2000 NGN720,63200 XOF
5000 NGN1.801,58000 XOF
10000 NGN3.603,16000 XOF