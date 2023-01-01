500 Nijerya nairasından İsviçre frangına
Reel döviz kuru ile NGN → CHF çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Nijerya nairasından İsviçre frangına para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak NGN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CHF seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut NGN → CHF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları İsviçre Frangı / Nijerya Nairası
|1 CHF
|841.81000 NGN
|5 CHF
|4209.05000 NGN
|10 CHF
|8418.10000 NGN
|20 CHF
|16836.20000 NGN
|50 CHF
|42090.50000 NGN
|100 CHF
|84181.00000 NGN
|250 CHF
|210452.50000 NGN
|500 CHF
|420905.00000 NGN
|1000 CHF
|841810.00000 NGN
|2000 CHF
|1683620.00000 NGN
|5000 CHF
|4209050.00000 NGN
|10000 CHF
|8418100.00000 NGN