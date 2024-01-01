Lübnan lirasından Nepal rupisine

Reel döviz kuru ile LBP → NPR çevirin

1.000 lbp
8,85 npr

1.00000 LBP = 0.00885 NPR

09:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8550351.0734589.13981.453021.651840.94757518.3223
1 GBP1.1695411.25545104.2531.699381.931911.1082321.4288
1 USD0.931550.796527183.04051.35361.538820.8827517.0686
1 INR0.01121830.009592030.012042310.01630050.01853090.01063040.205545

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Lübnan lirasından Nepal rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LBP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NPR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LBP → NPR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

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Çevrim kurları Lübnan Lirası / Nepal Rupisi
1 LBP0.00885 NPR
5 LBP0.04427 NPR
10 LBP0.08853 NPR
20 LBP0.17707 NPR
50 LBP0.44266 NPR
100 LBP0.88533 NPR
250 LBP2.21332 NPR
500 LBP4.42663 NPR
1000 LBP8.85326 NPR
2000 LBP17.70652 NPR
5000 LBP44.26630 NPR
10000 LBP88.53260 NPR
Çevrim kurları Nepal Rupisi / Lübnan Lirası
1 NPR112.95300 LBP
5 NPR564.76500 LBP
10 NPR1129.53000 LBP
20 NPR2259.06000 LBP
50 NPR5647.65000 LBP
100 NPR11295.30000 LBP
250 NPR28238.25000 LBP
500 NPR56476.50000 LBP
1000 NPR112953.00000 LBP
2000 NPR225906.00000 LBP
5000 NPR564765.00000 LBP
10000 NPR1129530.00000 LBP