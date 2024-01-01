5.000 Lübnan lirasından Nepal rupisine

Reel döviz kuru ile LBP → NPR çevirin

1,000ل.ل. LBP = 0,001508₨ NPR

06:11 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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LBP → NPR çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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NPR
1 LBP → NPRSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00150,0015
Düşük0,00150,0015
Ortalama0,00150,0015
Değişim0.34%0.62%
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1 LBP → NPR istatistikleri

LBP → NPR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0015, en düşük 0,0015 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0015 oldu. LBP → NPR kurundaki değişiklik 0.34 değerindeydi.

LBP → NPR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0015, en düşük 0,0015 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0015 oldu. LBP → NPR kurundaki değişiklik 0.62 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiLBP - NPR tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDCADNZDAUDEURSGDZARGBP
1 USD11,4091,7071,5470,9491,34318,1370,792
1 CAD0,7111,2121,0980,6740,95312,8750,562
1 NZD0,5860,82510,9060,5560,78710,6260,464
1 AUD0,6460,911,10310,6130,86811,7230,512

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Lübnan lirasından Nepal rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LBP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NPR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LBP → NPR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Lübnan lirası için en iyi döviz çiftleri

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LBP → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Lübnan Lirası / Nepal Rupisi
1 LBP0,00151 NPR
5 LBP0,00754 NPR
10 LBP0,01508 NPR
20 LBP0,03015 NPR
50 LBP0,07538 NPR
100 LBP0,15076 NPR
250 LBP0,37691 NPR
500 LBP0,75383 NPR
1000 LBP1,50765 NPR
2000 LBP3,01530 NPR
5000 LBP7,53825 NPR
10000 LBP15,07650 NPR
Çevrim kurları Nepal Rupisi / Lübnan Lirası
1 NPR663,28400 LBP
5 NPR3.316,42000 LBP
10 NPR6.632,84000 LBP
20 NPR13.265,68000 LBP
50 NPR33.164,20000 LBP
100 NPR66.328,40000 LBP
250 NPR165.821,00000 LBP
500 NPR331.642,00000 LBP
1000 NPR663.284,00000 LBP
2000 NPR1.326.568,00000 LBP
5000 NPR3.316.420,00000 LBP
10000 NPR6.632.840,00000 LBP