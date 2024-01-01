Lübnan lirasından Liberya dolarına

Reel döviz kuru ile LBP → LRD çevirin

1.000 lbp
12,69 lrd

1.00000 LBP = 0.01269 LRD

06:55 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDCADNZDAUDEURSGDZARGBP
1 USD11.35361.641361.538820.93161.3472518.99750.796242
1 CAD0.73877111.212591.136830.6882210.99530914.03480.58824
1 NZD0.609250.82468110.9375240.5675630.82081211.57420.48511
1 AUD0.649850.8796371.0666410.6053850.8755112.34550.517438

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Lübnan lirasından Liberya dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LBP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LRD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LBP → LRD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Lübnan lirası için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Lübnan Lirası / Liberya Doları
1 LBP0.01269 LRD
5 LBP0.06345 LRD
10 LBP0.12690 LRD
20 LBP0.25379 LRD
50 LBP0.63448 LRD
100 LBP1.26897 LRD
250 LBP3.17243 LRD
500 LBP6.34485 LRD
1000 LBP12.68970 LRD
2000 LBP25.37940 LRD
5000 LBP63.44850 LRD
10000 LBP126.89700 LRD
Çevrim kurları Liberya Doları / Lübnan Lirası
1 LRD78.80390 LBP
5 LRD394.01950 LBP
10 LRD788.03900 LBP
20 LRD1576.07800 LBP
50 LRD3940.19500 LBP
100 LRD7880.39000 LBP
250 LRD19700.97500 LBP
500 LRD39401.95000 LBP
1000 LRD78803.90000 LBP
2000 LRD157607.80000 LBP
5000 LRD394019.50000 LBP
10000 LRD788039.00000 LBP