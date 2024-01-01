250 Liberya dolarından Lübnan lirasına

Reel döviz kuru ile LRD → LBP çevirin

250 lrd
114.559,75 lbp

1,000L$ LRD = 458,2ل.ل. LBP

05:51 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 LRD → LBPSon 30 günSon 90 gün
Yüksek460,6150463,2480
Düşük458,2390458,2390
Ortalama459,3819461,1638
Değişim-0.51%-1.08%
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1 LRD → LBP istatistikleri

LRD → LBP kurunun performansı son 30 günde en yüksek 460,6150, en düşük 458,2390 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 459,3819 oldu. LRD → LBP kurundaki değişiklik -0.51 değerindeydi.

LRD → LBP kurunun performansı son 90 günde en yüksek 463,2480, en düşük 458,2390 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 461,1638 oldu. LRD → LBP kurundaki değişiklik -1.08 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDCADZAREURGBPSGDINRNZD
1 USD11,38318,2240,9280,7831,33883,7391,683
1 CAD0,723113,1750,6710,5660,96760,5381,217
1 ZAR0,0550,07610,0510,0430,0734,5950,092
1 EUR1,0781,49119,64710,8441,44290,2791,814

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Liberya dolarından Lübnan lirasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LRD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LBP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LRD → LBP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Liberya doları için en iyi döviz çiftleri

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LRD → INR

LRD → NZD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Liberya Doları / Lübnan Lirası
1 LRD458,23900 LBP
5 LRD2.291,19500 LBP
10 LRD4.582,39000 LBP
20 LRD9.164,78000 LBP
50 LRD22.911,95000 LBP
100 LRD45.823,90000 LBP
250 LRD114.559,75000 LBP
500 LRD229.119,50000 LBP
1000 LRD458.239,00000 LBP
2000 LRD916.478,00000 LBP
5000 LRD2.291.195,00000 LBP
10000 LRD4.582.390,00000 LBP
Çevrim kurları Lübnan Lirası / Liberya Doları
1 LBP0,00218 LRD
5 LBP0,01091 LRD
10 LBP0,02182 LRD
20 LBP0,04365 LRD
50 LBP0,10911 LRD
100 LBP0,21823 LRD
250 LBP0,54557 LRD
500 LBP1,09114 LRD
1000 LBP2,18227 LRD
2000 LBP4,36454 LRD
5000 LBP10,91135 LRD
10000 LBP21,82270 LRD