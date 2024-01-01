1 Lübnan lirasından Liberya dolarına

Reel döviz kuru ile LBP → LRD çevirin

1,000ل.ل. LBP = 0,002101L$ LRD

21:14 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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LBP → LRD çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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LRD
1 LBP → LRDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00210,0022
Düşük0,00210,0021
Ortalama0,00210,0022
Değişim-2.25%-3.54%
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1 LBP → LRD istatistikleri

LBP → LRD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0021, en düşük 0,0021 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0021 oldu. LBP → LRD kurundaki değişiklik -2.25 değerindeydi.

LBP → LRD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0022, en düşük 0,0021 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0022 oldu. LBP → LRD kurundaki değişiklik -3.54 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiLBP - LRD tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDCADNZDAUDEURSGDZARGBP
1 USD11,4091,7061,5460,9491,34318,1360,792
1 CAD0,7111,2111,0980,6740,95312,8750,562
1 NZD0,5860,82510,9060,5560,78710,6280,464
1 AUD0,6470,9111,10410,6140,86911,7290,512

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Lübnan lirasından Liberya dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LBP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LRD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LBP → LRD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Lübnan Lirası / Liberya Doları
1 LBP0,00210 LRD
5 LBP0,01051 LRD
10 LBP0,02101 LRD
20 LBP0,04203 LRD
50 LBP0,10506 LRD
100 LBP0,21013 LRD
250 LBP0,52532 LRD
500 LBP1,05064 LRD
1000 LBP2,10128 LRD
2000 LBP4,20256 LRD
5000 LBP10,50640 LRD
10000 LBP21,01280 LRD
Çevrim kurları Liberya Doları / Lübnan Lirası
1 LRD475,89900 LBP
5 LRD2.379,49500 LBP
10 LRD4.758,99000 LBP
20 LRD9.517,98000 LBP
50 LRD23.794,95000 LBP
100 LRD47.589,90000 LBP
250 LRD118.974,75000 LBP
500 LRD237.949,50000 LBP
1000 LRD475.899,00000 LBP
2000 LRD951.798,00000 LBP
5000 LRD2.379.495,00000 LBP
10000 LRD4.758.990,00000 LBP