2.000 Kazakistan tengesinden ZMW'ye

Reel döviz kuru ile KZT → ZMW çevirin

1,000₸ KZT = 0,05541ZK ZMW

20:55 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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KZT → ZMW çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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ZMW
1 KZT → ZMWSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,05550,0555
Düşük0,05430,0537
Ortalama0,05500,0548
Değişim0.20%2.14%
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1 KZT → ZMW istatistikleri

KZT → ZMW kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0555, en düşük 0,0543 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0550 oldu. KZT → ZMW kurundaki değişiklik 0.20 değerindeydi.

KZT → ZMW kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0555, en düşük 0,0537 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0548 oldu. KZT → ZMW kurundaki değişiklik 2.14 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiKZT - ZMW tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDCADSGDZAREURGBPNZDAUD
1 USD11,4081,34118,1440,9490,7921,7051,546
1 CAD0,7110,95312,890,6740,5621,2121,098
1 SGD0,7461,049113,5270,7070,591,2711,152
1 ZAR0,0550,0780,07410,0520,0440,0940,085

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Kazakistan tengesinden ZMW'ye para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KZT ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ZMW seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KZT → ZMW kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kazakistan tengesi için en iyi döviz çiftleri

KZT → USD

KZT → CAD

KZT → SGD

KZT → ZAR

KZT → EUR

KZT → GBP

KZT → NZD

KZT → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kazakistan Tengesi / ZMW
1 KZT0,05541 ZMW
5 KZT0,27703 ZMW
10 KZT0,55407 ZMW
20 KZT1,10813 ZMW
50 KZT2,77032 ZMW
100 KZT5,54065 ZMW
250 KZT13,85162 ZMW
500 KZT27,70325 ZMW
1000 KZT55,40650 ZMW
2000 KZT110,81300 ZMW
5000 KZT277,03250 ZMW
10000 KZT554,06500 ZMW
Çevrim kurları ZMW / Kazakistan Tengesi
1 ZMW18,04840 KZT
5 ZMW90,24200 KZT
10 ZMW180,48400 KZT
20 ZMW360,96800 KZT
50 ZMW902,42000 KZT
100 ZMW1.804,84000 KZT
250 ZMW4.512,10000 KZT
500 ZMW9.024,20000 KZT
1000 ZMW18.048,40000 KZT
2000 ZMW36.096,80000 KZT
5000 ZMW90.242,00000 KZT
10000 ZMW180.484,00000 KZT