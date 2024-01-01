250 ZMW'den Kazakistan tengesine

Reel döviz kuru ile ZMW → KZT çevirin

250 zmw
4.585,03 kzt

1,000ZK ZMW = 18,34₸ KZT

18:01 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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ZMW → KZT çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 ZMW → KZTSon 30 günSon 90 gün
Yüksek19,578419,6301
Düşük18,051616,0590
Ortalama18,567917,7466
Değişim-5.97%11.66%
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1 ZMW → KZT istatistikleri

ZMW → KZT kurunun performansı son 30 günde en yüksek 19,5784, en düşük 18,0516 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 18,5679 oldu. ZMW → KZT kurundaki değişiklik -5.97 değerindeydi.

ZMW → KZT kurunun performansı son 90 günde en yüksek 19,6301, en düşük 16,0590 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 17,7466 oldu. ZMW → KZT kurundaki değişiklik 11.66 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURCADSGDAUDINRGBPZAR
1 USD10,9171,3871,3271,53683,8010,78118,285
1 EUR1,09111,5141,4471,67691,4310,85219,95
1 CAD0,7210,66110,9561,10760,4080,56313,181
1 SGD0,7540,6911,04611,15863,1670,58913,783

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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ZMW'den Kazakistan tengesine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ZMW ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KZT seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ZMW → KZT kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

ZMW için en iyi döviz çiftleri

ZMW → USD

ZMW → EUR

ZMW → CAD

ZMW → SGD

ZMW → AUD

ZMW → INR

ZMW → GBP

ZMW → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları ZMW / Kazakistan Tengesi
1 ZMW18,34010 KZT
5 ZMW91,70050 KZT
10 ZMW183,40100 KZT
20 ZMW366,80200 KZT
50 ZMW917,00500 KZT
100 ZMW1.834,01000 KZT
250 ZMW4.585,02500 KZT
500 ZMW9.170,05000 KZT
1000 ZMW18.340,10000 KZT
2000 ZMW36.680,20000 KZT
5000 ZMW91.700,50000 KZT
10000 ZMW183.401,00000 KZT
Çevrim kurları Kazakistan Tengesi / ZMW
1 KZT0,05453 ZMW
5 KZT0,27263 ZMW
10 KZT0,54525 ZMW
20 KZT1,09050 ZMW
50 KZT2,72626 ZMW
100 KZT5,45252 ZMW
250 KZT13,63130 ZMW
500 KZT27,26260 ZMW
1000 KZT54,52520 ZMW
2000 KZT109,05040 ZMW
5000 KZT272,62600 ZMW
10000 KZT545,25200 ZMW