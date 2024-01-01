Kazakistan tengesinden Malezya ringitine

Reel döviz kuru ile KZT → MYR çevirin

1.000 kzt
10,66 myr

1.00000 KZT = 0.01066 MYR

10:03 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.854951.0732589.12631.452911.65230.94812518.3143
1 GBP1.1696611.25535104.2491.699431.932651.1089821.4217
1 USD0.931750.796591183.04341.353751.539530.8833517.0643
1 INR0.011220.009592460.012041910.01630170.01853880.01063720.205487

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Kazakistan tengesinden Malezya ringitine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KZT ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MYR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KZT → MYR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kazakistan tengesi için en iyi döviz çiftleri

KZT → USD

KZT → CAD

KZT → SGD

KZT → ZAR

KZT → EUR

KZT → GBP

KZT → NZD

KZT → AUD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kazakistan Tengesi / Malezya Ringiti
1 KZT0.01066 MYR
5 KZT0.05330 MYR
10 KZT0.10660 MYR
20 KZT0.21320 MYR
50 KZT0.53299 MYR
100 KZT1.06598 MYR
250 KZT2.66495 MYR
500 KZT5.32990 MYR
1000 KZT10.65980 MYR
2000 KZT21.31960 MYR
5000 KZT53.29900 MYR
10000 KZT106.59800 MYR
Çevrim kurları Malezya Ringiti / Kazakistan Tengesi
1 MYR93.81080 KZT
5 MYR469.05400 KZT
10 MYR938.10800 KZT
20 MYR1876.21600 KZT
50 MYR4690.54000 KZT
100 MYR9381.08000 KZT
250 MYR23452.70000 KZT
500 MYR46905.40000 KZT
1000 MYR93810.80000 KZT
2000 MYR187621.60000 KZT
5000 MYR469054.00000 KZT
10000 MYR938108.00000 KZT