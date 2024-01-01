100 Kazakistan tengesinden Honduras lempirasına

Reel döviz kuru ile KZT → HNL çevirin

1,000₸ KZT = 0,05074L HNL

21:44 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

KZT → HNL çevrim grafiği

0

Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

HNL
1 KZT → HNLSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,05190,0521
Düşük0,05070,0504
Ortalama0,05130,0515
Değişim-2.28%-2.16%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 KZT → HNL istatistikleri

KZT → HNL kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0519, en düşük 0,0507 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0513 oldu. KZT → HNL kurundaki değişiklik -2.28 değerindeydi.

KZT → HNL kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0521, en düşük 0,0504 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0515 oldu. KZT → HNL kurundaki değişiklik -2.16 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiKZT - HNL tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDCADSGDZAREURGBPNZDAUD
1 USD11,4081,34318,2120,9490,7931,7051,547
1 CAD0,7110,95312,9330,6740,5631,2111,099
1 SGD0,7451,049113,5660,7070,591,271,153
1 ZAR0,0550,0770,07410,0520,0440,0940,085

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Kazakistan tengesinden Honduras lempirasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KZT ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak HNL seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KZT → HNL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kazakistan tengesi için en iyi döviz çiftleri

KZT → USD

KZT → CAD

KZT → SGD

KZT → ZAR

KZT → EUR

KZT → GBP

KZT → NZD

KZT → AUD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kazakistan Tengesi / Honduras Lempirası
1 KZT0,05074 HNL
5 KZT0,25372 HNL
10 KZT0,50744 HNL
20 KZT1,01489 HNL
50 KZT2,53721 HNL
100 KZT5,07443 HNL
250 KZT12,68608 HNL
500 KZT25,37215 HNL
1000 KZT50,74430 HNL
2000 KZT101,48860 HNL
5000 KZT253,72150 HNL
10000 KZT507,44300 HNL
Çevrim kurları Honduras Lempirası / Kazakistan Tengesi
1 HNL19,70660 KZT
5 HNL98,53300 KZT
10 HNL197,06600 KZT
20 HNL394,13200 KZT
50 HNL985,33000 KZT
100 HNL1.970,66000 KZT
250 HNL4.926,65000 KZT
500 HNL9.853,30000 KZT
1000 HNL19.706,60000 KZT
2000 HNL39.413,20000 KZT
5000 HNL98.533,00000 KZT
10000 HNL197.066,00000 KZT