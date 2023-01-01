50 Honduras lempirasından Kazakistan tengesine
Reel döviz kuru ile HNL → KZT çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Honduras lempirasından Kazakistan tengesine para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak HNL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KZT seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut HNL → KZT kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Honduras Lempirası / Kazakistan Tengesi
|1 HNL
|19.37840 KZT
|5 HNL
|96.89200 KZT
|10 HNL
|193.78400 KZT
|20 HNL
|387.56800 KZT
|50 HNL
|968.92000 KZT
|100 HNL
|1937.84000 KZT
|250 HNL
|4844.60000 KZT
|500 HNL
|9689.20000 KZT
|1000 HNL
|19378.40000 KZT
|2000 HNL
|38756.80000 KZT
|5000 HNL
|96892.00000 KZT
|10000 HNL
|193784.00000 KZT