Kazakistan tengesinden Gambiya dalaşına

Reel döviz kuru ile KZT → GMD çevirin

1.000 kzt
150,64 gmd

1.00000 KZT = 0.15064 GMD

09:59 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 USDCADSGDZAREURGBPNZDAUD
1 USD11.353751.3471519.00420.931650.7965271.642981.53953
1 CAD0.73868910.99512514.03820.6882090.5883861.213651.13723
1 SGD0.7423081.0049114.1070.691580.5912681.21961.1428
1 ZAR0.05261990.07123430.07088710.0490240.04191320.08645350.0810098

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Kazakistan tengesinden Gambiya dalaşına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KZT ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GMD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KZT → GMD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kazakistan tengesi için en iyi döviz çiftleri

KZT → USD

KZT → CAD

KZT → SGD

KZT → ZAR

KZT → EUR

KZT → GBP

KZT → NZD

KZT → AUD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kazakistan Tengesi / Gambiya Dalaşı
1 KZT0.15064 GMD
5 KZT0.75321 GMD
10 KZT1.50643 GMD
20 KZT3.01286 GMD
50 KZT7.53215 GMD
100 KZT15.06430 GMD
250 KZT37.66075 GMD
500 KZT75.32150 GMD
1000 KZT150.64300 GMD
2000 KZT301.28600 GMD
5000 KZT753.21500 GMD
10000 KZT1506.43000 GMD
Çevrim kurları Gambiya Dalaşı / Kazakistan Tengesi
1 GMD6.63820 KZT
5 GMD33.19100 KZT
10 GMD66.38200 KZT
20 GMD132.76400 KZT
50 GMD331.91000 KZT
100 GMD663.82000 KZT
250 GMD1659.55000 KZT
500 GMD3319.10000 KZT
1000 GMD6638.20000 KZT
2000 GMD13276.40000 KZT
5000 GMD33191.00000 KZT
10000 GMD66382.00000 KZT