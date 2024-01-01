500 Kazakistan tengesinden Gambiya dalaşına

Reel döviz kuru ile KZT → GMD çevirin

1.000₸ KZT = 0.1436D GMD

21:44 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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KZT → GMD çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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GMD
1 KZT → GMDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0.14600.1468
Düşük0.14060.1406
Ortalama0.14360.1442
Değişim-1.37%-1.86%
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1 KZT → GMD istatistikleri

KZT → GMD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0.1460, en düşük 0.1406 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0.1436 oldu. KZT → GMD kurundaki değişiklik -1.37 değerindeydi.

KZT → GMD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0.1468, en düşük 0.1406 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0.1442 oldu. KZT → GMD kurundaki değişiklik -1.86 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiKZT - GMD tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDCADSGDZAREURGBPNZDAUD
1 USD11.40841.342818.20790.949150.7926441.706051.54763
1 CAD0.71002610.95342212.92810.6739360.5627981.211341.09886
1 SGD0.7447131.04885113.55970.706860.5902921.270521.15254
1 ZAR0.05492140.0773510.073748210.05212970.0435330.09369820.0849976

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Kazakistan tengesinden Gambiya dalaşına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KZT ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GMD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KZT → GMD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kazakistan tengesi için en iyi döviz çiftleri

KZT → USD

KZT → CAD

KZT → SGD

KZT → ZAR

KZT → EUR

KZT → GBP

KZT → NZD

KZT → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kazakistan Tengesi / Gambiya Dalaşı
1 KZT0.14363 GMD
5 KZT0.71815 GMD
10 KZT1.43629 GMD
20 KZT2.87258 GMD
50 KZT7.18145 GMD
100 KZT14.36290 GMD
250 KZT35.90725 GMD
500 KZT71.81450 GMD
1000 KZT143.62900 GMD
2000 KZT287.25800 GMD
5000 KZT718.14500 GMD
10000 KZT1436.29000 GMD
Çevrim kurları Gambiya Dalaşı / Kazakistan Tengesi
1 GMD6.96240 KZT
5 GMD34.81200 KZT
10 GMD69.62400 KZT
20 GMD139.24800 KZT
50 GMD348.12000 KZT
100 GMD696.24000 KZT
250 GMD1740.60000 KZT
500 GMD3481.20000 KZT
1000 GMD6962.40000 KZT
2000 GMD13924.80000 KZT
5000 GMD34812.00000 KZT
10000 GMD69624.00000 KZT