20 Gambiya dalaşından Kazakistan tengesine

Reel döviz kuru ile GMD → KZT çevirin

20 gmd
132,49 kzt

1.00000 GMD = 6.62471 KZT

02:46 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8552151.075989.32051.45091.65180.94827518.348
1 GBP1.169311.25805104.4421.696541.931451.1088121.4543
1 USD0.929450.794881183.01931.348551.535270.8813517.0536
1 INR0.01119560.009574650.012045410.01624380.0184930.01061620.205417

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Gambiya dalaşından Kazakistan tengesine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak GMD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KZT seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut GMD → KZT kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Gambiya dalaşı için en iyi döviz çiftleri

GMD → USD

GMD → EUR

GMD → GBP

GMD → INR

GMD → JPY

GMD → RUB

GMD → AUD

GMD → ZAR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Gambiya Dalaşı / Kazakistan Tengesi
1 GMD6.62471 KZT
5 GMD33.12355 KZT
10 GMD66.24710 KZT
20 GMD132.49420 KZT
50 GMD331.23550 KZT
100 GMD662.47100 KZT
250 GMD1656.17750 KZT
500 GMD3312.35500 KZT
1000 GMD6624.71000 KZT
2000 GMD13249.42000 KZT
5000 GMD33123.55000 KZT
10000 GMD66247.10000 KZT
Çevrim kurları Kazakistan Tengesi / Gambiya Dalaşı
1 KZT0.15095 GMD
5 KZT0.75475 GMD
10 KZT1.50950 GMD
20 KZT3.01900 GMD
50 KZT7.54750 GMD
100 KZT15.09500 GMD
250 KZT37.73750 GMD
500 KZT75.47500 GMD
1000 KZT150.95000 GMD
2000 KZT301.90000 GMD
5000 KZT754.75000 GMD
10000 KZT1509.50000 GMD