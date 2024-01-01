5 Kazakistan tengesinden Mısır lirasına

Reel döviz kuru ile KZT → EGP çevirin

1,000₸ KZT = 0,09938E£ EGP

23:19 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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KZT → EGP çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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EGP
1 KZT → EGPSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,10090,1028
Düşük0,09920,0985
Ortalama0,10010,1005
Değişim-1.37%-2.63%
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1 KZT → EGP istatistikleri

KZT → EGP kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,1009, en düşük 0,0992 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,1001 oldu. KZT → EGP kurundaki değişiklik -1.37 değerindeydi.

KZT → EGP kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,1028, en düşük 0,0985 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,1005 oldu. KZT → EGP kurundaki değişiklik -2.63 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiKZT - EGP tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDCADSGDZAREURGBPNZDAUD
1 USD11,4091,34318,2090,9490,7921,7061,548
1 CAD0,7110,95312,9260,6740,5631,2111,099
1 SGD0,7451,049113,5590,7070,591,271,152
1 ZAR0,0550,0770,07410,0520,0440,0940,085

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Kazakistan tengesinden Mısır lirasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KZT ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak EGP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KZT → EGP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kazakistan tengesi için en iyi döviz çiftleri

KZT → USD

KZT → CAD

KZT → SGD

KZT → ZAR

KZT → EUR

KZT → GBP

KZT → NZD

KZT → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kazakistan Tengesi / Mısır Lirası
1 KZT0,09938 EGP
5 KZT0,49690 EGP
10 KZT0,99380 EGP
20 KZT1,98759 EGP
50 KZT4,96899 EGP
100 KZT9,93797 EGP
250 KZT24,84493 EGP
500 KZT49,68985 EGP
1000 KZT99,37970 EGP
2000 KZT198,75940 EGP
5000 KZT496,89850 EGP
10000 KZT993,79700 EGP
Çevrim kurları Mısır Lirası / Kazakistan Tengesi
1 EGP10,06240 KZT
5 EGP50,31200 KZT
10 EGP100,62400 KZT
20 EGP201,24800 KZT
50 EGP503,12000 KZT
100 EGP1.006,24000 KZT
250 EGP2.515,60000 KZT
500 EGP5.031,20000 KZT
1000 EGP10.062,40000 KZT
2000 EGP20.124,80000 KZT
5000 EGP50.312,00000 KZT
10000 EGP100.624,00000 KZT