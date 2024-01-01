500 Mısır lirasından Kazakistan tengesine

Reel döviz kuru ile EGP → KZT çevirin

1,000E£ EGP = 10,07₸ KZT

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

EGP → KZT çevrim grafiği

0

Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

KZT
1 EGP → KZTSon 30 günSon 90 gün
Yüksek10,081010,1523
Düşük9,91149,7317
Ortalama9,99069,9505
Değişim1.42%2.73%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 EGP → KZT istatistikleri

EGP → KZT kurunun performansı son 30 günde en yüksek 10,0810, en düşük 9,9114 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 9,9906 oldu. EGP → KZT kurundaki değişiklik 1.42 değerindeydi.

EGP → KZT kurunun performansı son 90 günde en yüksek 10,1523, en düşük 9,7317 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 9,9505 oldu. EGP → KZT kurundaki değişiklik 2.73 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiEGP - KZT tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURCADGBPAUDINRAEDTRY
1 USD10,9491,4090,7921,54784,4323,67334,442
1 EUR1,05411,4850,8351,63188,9833,87136,298
1 CAD0,710,67310,5621,09859,9242,60724,444
1 GBP1,2621,1971,77811,953106,5534,63543,466

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Mısır lirasından Kazakistan tengesine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak EGP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KZT seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut EGP → KZT kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Mısır lirası için en iyi döviz çiftleri

EGP → USD

EGP → EUR

EGP → CAD

EGP → GBP

EGP → AUD

EGP → INR

EGP → AED

EGP → TRY

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Mısır Lirası / Kazakistan Tengesi
1 EGP10,06550 KZT
5 EGP50,32750 KZT
10 EGP100,65500 KZT
20 EGP201,31000 KZT
50 EGP503,27500 KZT
100 EGP1.006,55000 KZT
250 EGP2.516,37500 KZT
500 EGP5.032,75000 KZT
1000 EGP10.065,50000 KZT
2000 EGP20.131,00000 KZT
5000 EGP50.327,50000 KZT
10000 EGP100.655,00000 KZT
Çevrim kurları Kazakistan Tengesi / Mısır Lirası
1 KZT0,09935 EGP
5 KZT0,49675 EGP
10 KZT0,99349 EGP
20 KZT1,98699 EGP
50 KZT4,96747 EGP
100 KZT9,93495 EGP
250 KZT24,83737 EGP
500 KZT49,67475 EGP
1000 KZT99,34950 EGP
2000 KZT198,69900 EGP
5000 KZT496,74750 EGP
10000 KZT993,49500 EGP